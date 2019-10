Die atemberaubende Show des Weltstars auf der Kinoleinwand.

Mit achtzehn Jahren eroberte Shakira Lateinamerika im Sturm, sechs Jahre später gelang ihr mit „Whenever Wherever“ der internationale Durchbruch. Seitdem konnte sie sich mit ihrer besonderen Mischung aus lateinamerikanischen Klängen, Rock‘n‘Roll und Weltmusik als echter Weltstar etablieren.

Nach dem großen Erfolg ihres Albums „El Dorado“ kehrte Shakira mit ihrer bislang aufwändigsten Show auf die große Bühne zurück, mit Auftritten in Stadien und Arenen weltweit, bei denen sie die Fans mit aktuellen Erfolgen wie „Chantaje“ und „La Bicicleta“ sowie Hits aus ihrem über 20-jährigen Repertoire, darunter „Hips Don’t Lie“, „Waka Waka (This Time for Africa)“ und „Estoy Aqui“, begeisterte.

„Shakira In Concert: El Dorado World Tour“ bringt die beeindruckende Show auf die Kinoleinwand und zeigt durch Dokumentaraufnahmen und in Shakiras eigenen Worten, wie dieses Highlight Ihrer Karriere in 22 Länder und zu fast einer Million Fans gebracht wurde, nachdem sie die komplette Tour aufgrund einer Stimmbandverletzung zunächst verschieben musste. Jetzt feiert sie ihre triumphale Rückkehr auf die Bühne in einem spannenden Konzertfilm, der ihre nun schon legendäre „El Dorado World Tour“ dokumentiert und der diesen November als besonderes Ereignis in die Kinos kommt.

Regie: Shakira, James Merryman

Länge: 130 Min.