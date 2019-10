Blues & Boogie Night No. 12

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Mit Stefano Ronchi Trio, Nico Brina, Pugsley Buzzard Band & Swomp Horns.

Bei der Blues & Boogie Night präsentiert das Kornwestheimer Blueslabel Stormy Monday Records nun bereits zum zwölften Mal eine Auswahl seiner großartigen Künstler.

Stefano Ronchi Trio – italian soft blues

Stefano Ronchi: guitar, vocals

Tobias Fleischer: bass

Micha Maass: drums, percussion, lingerie washboard

Stefano Ronchi kommt aus Italien und wird dort auch „Slidin Wolf“ gerufen, wegen seiner Vorliebe für die Slide-Technik auf der Gitarre. Stefano lernte zunächst das Spiel auf der elektrischen Gitarre. Er wollte laut und energiegeladen wie Stevie Ray Voughan klingen. Das hat ihm einige Opening Shows für Künstler wie Brain Auger, The Blues Brothers und Nine Below Zero eingebracht.

Seit 2012 ruht diese Phase und Stefano hat seine Leidenschaft für die leiseren Töne gefunden. Er erinnerte sich an alte Platten die ihm sein Vater vorspielte und seine Aufmerksamkeit gilt nun der Ragtime Musik aus dem Beginn des 20igesten Jahrhunderts. Diese vermischt er mit elektrischen Gitarrenklängen und das Ergebnis ist ein energetischer Gitarren-Boogie den er selbst bezeichnet als: „Power Fuzz Voodoo Slidin’ Blues for you all.

Auf seinem neuesten Album zeigt der Wahlberliner einmal mehr seine tiefe Verbundenheit mit dieser unbändig überlebenden Musik und seiner Faszination für die Langsamkeit. „Soul Mining“ (StoMoRec 2019) ist die erste Blues-Produktion des Kulturradio RBB aus Berlin in Kooperation mit StoMoRec aus Kornwestheim.

Zwischen Lachen und Weinen soll sie sich befinden, die Seele des Blues. Das vorliegende Album enthält nun vorwiegend Gospel und Spirituals, die das Trio in eigener Manier interpretiert, mit einer Verneigung vor dieser spirituellen Musik.

Micha Maass – Berliner Schlagzeug-Legende Micha Maass, 2013 und 2017 mit dem German Blues Award als Bester Schlagzeuger ausgezeichnet, zählt heute nicht nur zu den angesehensten Blues und Boogie-Drummern hierzulande sondern ist auch ein geschätzter Impresario der europäischen Blues und Boogie Szene.