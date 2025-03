Hush von De Dansers (NE)

"Hush" ist eine Melange aus Tanzperformance und Popkonzert, bei der Tanz und Live-Musik gleichberechtigt Hand in Hand gehen. De Dansers finden Trost in Tanz und Musik.

Eine Hand auf der Schulter; eine zweite Stimme, die da ist, wohin man auch geht; ein Rhythmus, in den man sich wie in eine Umarmung schmiegt. Tänzer und Musiker bewegen sich in der Grenzüberschreitung zwischen Tanz und Musik aufeinander zu. Dabei werden die Tänzer zu Musikern, die Musiker zu Tänzern. Gitarrenklänge treiben die Performer einander in die Arme. Wiegende Körper verstärken den Rhythmus der Musik. Bei jeder Bewegung und jedem Ton schauen und hören die Darsteller einander sehr genau zu. Ein Schlagzeuger folgt der Bewegung eines Tänzers mit großer Präzision. Drei Körper und drei Stimmen bewegen sich synchron über die Bühne. »Hush« wird nicht durch individuelle Darbietungen erzählt, sondern durch die akribische Aufmerksamkeit und Hingabe, die zwischen den Spielern herrscht. Die Performer sind füreinander da und unterstützen sich gegenseitig. Wie findet man Trost? Oder Mut, sich der Welt zu stellen? In „Hush“ suchen De Dansers die Antwort in Sanftheit und Aufmerksamkeit füreinander. Wenn man die Welt (er)tragen will, hilft es, nicht allein zu sein.

De Dansers ist ein Ensemble von Tänzern und Musikern aus Utrecht, das von der Choreografin und Tänzerin Josephine van Rheenen und dem Komponisten und Musiker Guy Corneille geleitet wird. Ihre "Tanzkonzerte" sind organische Begegnungen von zeitgenössischem Tanz und Live-Musik. Sie erzählen mit spielerischer Anarchie Geschichten, die jeder versteht. De Dansers kreiert Stücke gegen das Gefühl der Unbeweglichkeit.

Choreographin

Josephine van Rheenen (*1988) absolvierte eine Ausbildung zur Tanzlehrerin an der Theaterschule Amsterdam und begann während ihres Studiums als Tänzerin bei De Dansers zu arbeiten. Nach fünf Jahren auf der Bühne mit den Kompanien De Dansers, Vloeistof und Breekgoed übernahm sie 2014 gemeinsam mit Guy Corneille die Nachfolge von Wies Merkx als künstlerische Leiterin von De Dansers. Seitdem kreiert sie ihre eigenen Stücke für De Dansers für Kinder und Erwachsene. Als Choreografin sucht Josephine nach der Menschlichkeit im Tanz und strebt nach einer intuitiven Tanzsprache, die von Instinkten ausgeht. Offenheit, Hingabe und Interaktion sind Schlüsselwörter ihrer Arbeit.

Komponist/Interpret

Guy Corneille (*1990) ist seit 2014 gemeinsam mit Josephine van Rheenen künstlerischer Leiter von De Dansers. Bei den Aufführungen springt er als (autodidaktischer) Musiker und physischer Performer zugleich über die Bühne. Er arbeitet auch als Komponist und musikorientierter Dramaturg mit der Choreografin Josephine van Rheenen zusammen. Guy hat einen akademischen Hintergrund in soziokultureller Anthropologie und eine Vergangenheit im Popzirkus mit seiner Indie-Band La Corneille. Sein künstlerisches Interesse gilt der Vermittlung physischer/emotionaler Erfahrungen, der ungezwungenen Performativität von Popkonzerten und Arbeiten, die zugänglich sind, ohne oberflächlich oder billig zu sein.