Hut- & Maskenball 2026

Das große Tanzfest mit Live-Musik von „Trio Bluesette“ und Latin-DJJK ab 20 Uhr im Saal sowie Einführungskursen in Tango, Salsa, Charleston und Bachata.
Info
Kulturhaus Schwanen Waiblingen Winnender Str. 4, 71334 Waiblingen
Freizeit & Erholung
Tanzfest für alle, die lieber wirbeln als stillstehen
