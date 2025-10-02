Tuvinischer Kehlkopf- und Obertongesang.

Huun-Huur-Tu gelten als Meister des tuvinischen Kehlkopf- und Obertongesangs, einer der faszinierendsten Vokaltechniken der Welt. Ursprünglich als Kungurtuk gegründet, konzentriert sich das Ensemble auf alte, teils vergessene Lieder ihrer Heimat. Ihre Konzerte verbinden Tradition und Innovation auf beeindruckende Weise. Die Gruppe ist weltweit bekannt für ihre eklektischen Aufführungen, die Ritualität, Rhythmus und moderne Elemente vereinen.

Huun-Huur-Tu touren seit über 35 Jahren international, traten mit Symphonieorchestern und Formationen wie The Bulgarian Voices Angelite auf. Ein junger Publikumskreis entdeckt sie durch virale Youtube-Sessions neu. 2020 erschien das Fotobuch „Terra Incognita – Tuva“, begleitet von einer Live-CD und TV-Dokumentation. Trotz schwieriger politischer Lage setzen sich Huun-Huur-Tu für Frieden ein. Vor dem Konzert wird ein 30-minütiger Film über Tuva gezeigt.