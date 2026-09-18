HUZA Fusion

Kulturzentrum Dieselstrasse e.V. Esslingen Dieselstrasse 26, 73734 Esslingen am Neckar

HUZA Fusion ist ein innovatives Musikprojekt, das Musiktraditionen aus Rwanda mit europäischer Klassik in einen zeitgenössischen Dialog bringt. 

Fünf Musiker aus Rwanda – mit traditioneller Perkussion, Inanga (Schalenzither) und modernen Instrumenten – treffen auf den Pianisten Konstantin Dupelius, um gemeinsam eine neue, genreübergreifende Klangsprache zu entwickeln. Ausgehend von ostafrikanischen Rhythmen, traditionellen Spielweisen und Motiven der europäischen Klassik entstehen durch Improvisation, Komposition und Tanz neue musikalisch-performative Formen und eine zeitgenössische Fusion-Musik.

Info

Kulturzentrum Dieselstraße, Foto: Eric Hoellisch
Kulturzentrum Dieselstrasse e.V. Esslingen Dieselstrasse 26, 73734 Esslingen am Neckar
Konzerte & Live-Musik

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