HUZA Fusion ist ein innovatives Musikprojekt, das Musiktraditionen aus Rwanda mit europäischer Klassik in einen zeitgenössischen Dialog bringt.

Fünf Musiker aus Rwanda – mit traditioneller Perkussion, Inanga (Schalenzither) und modernen Instrumenten – treffen auf den Pianisten Konstantin Dupelius, um gemeinsam eine neue, genreübergreifende Klangsprache zu entwickeln. Ausgehend von ostafrikanischen Rhythmen, traditionellen Spielweisen und Motiven der europäischen Klassik entstehen durch Improvisation, Komposition und Tanz neue musikalisch-performative Formen und eine zeitgenössische Fusion-Musik.