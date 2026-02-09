HVM – Hohenloher Verbrauchermesse 2026

Die HOHENLOHER VERBRAUCHERMESSE (kurz: HVM) findet vom 6. bis 8. März 2026 in der Arena Hohenlohe in Ilshofen statt.

Die HVM ist eine Plattform, auf der sich Verbraucher umfassend über die Angebote und Leistungen der Gewerbetreibenden in der Wirtschaftsregion Hohenlohe-Franken informieren können. Die ARENA HOHENLOHE liegt verkehrsgünstig direkt an der A6 im Herzen des Landkreises Schwäbisch Hall und bietet damit ein ideales Umfeld für unsere Messe.

Das Messekonzept beinhaltet dabei die Schwerpunkte Haus, Garten, Freizeit und Immobilien: