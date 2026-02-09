HVM – Hohenloher Verbrauchermesse 2026

bis

Arena Hohenlohe Ilshofen Justus-von-Liebig-Straße 1, 74532 Ilshofen

Die HOHENLOHER VERBRAUCHERMESSE (kurz: HVM) findet vom 6. bis 8. März 2026 in der Arena Hohenlohe in Ilshofen statt.

Die HVM ist eine Plattform, auf der sich Verbraucher umfassend über die Angebote und Leistungen der Gewerbetreibenden in der Wirtschaftsregion Hohenlohe-Franken informieren können. Die ARENA HOHENLOHE liegt verkehrsgünstig direkt an der A6 im Herzen des Landkreises Schwäbisch Hall und bietet damit ein ideales Umfeld für unsere Messe.

Das Messekonzept beinhaltet dabei die Schwerpunkte Haus, Garten, Freizeit und Immobilien:

  • Unter dem Schwerpunkt HAUS werden die Themen Wohnen, Bauen, Sanieren, Heiztechnik und Energie präsentiert.
  • Die Säule GARTEN widmet sich Pflanzen, Gerätetechnik, Gartenbau und Ambiente.
  • FREIZEIT umfasst Reisen, Lifestyle, Mode, Sport und Automobilität.
  • Und der Schwerpunkt IMMOBILIEN schließt die Themen Kaufen/Verkaufen, Versicherung/Finanzierung, Banking und Hausverwaltung mit ein.

Info

Arena Hohenlohe
Arena Hohenlohe Ilshofen Justus-von-Liebig-Straße 1, 74532 Ilshofen
bis
Google Kalender - HVM – Hohenloher Verbrauchermesse 2026 - 2026-03-06 00:00:00 Google Yahoo Kalender - HVM – Hohenloher Verbrauchermesse 2026 - 2026-03-06 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - HVM – Hohenloher Verbrauchermesse 2026 - 2026-03-06 00:00:00 Outlook iCalendar - HVM – Hohenloher Verbrauchermesse 2026 - 2026-03-06 00:00:00 ical

Tags