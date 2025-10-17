HVOB kehren 2025 auf die Konzertbühnen zurück und starten ihre neue Welttournee THE SILVER CAGE.

Die Tour ist Teil eines neuen künstlerischen Zyklus: THE SILVER CAGE verbindet HVOBs Musik mit einer beeindruckenden Lichtshow, die vom Duo selbst kreiert wurde.

Die dem Zyklus namensgebende Lichtshow ist Ergebnis einer Auslotung der Möglichkeiten einer noch stärkeren visuellen Ergänzung von Musik als schon bisher bei HVOB.

Die Welttournee startet im Herbst 2025, einer der ersten Termine ist dabei die Show bei uns in Stuttgart.