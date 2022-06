Hybrid: Aliki Kristalli – »Geduld, du ungeheures Wort …«

Die jüngste Zeit hat uns Einzelnen wie als Gesellschaft eine Fülle äußerer Herausforderungen gebracht, die uns im innersten Kern prüfen:

Wie können wir durchhalten und sie bewältigen? Welche Werte mögen wir bewahren und welche neu hinzugewinnen? Verirrung kann dabei im hörigen Mitmachen wie im empörten Sichwidersetzen liegen. Wo kommt die Fähigkeit zur Geduld jetzt zum Tragen und wo sind die Grenzen eines Duldens? Johannes schrieb in seiner Offenbarung: »Was sich hier allein bewährt, ist die ausharrende Kraft und der Glaube derer, die dem Geist ergeben sind.« Inwieweit spricht er zu uns heute?

Aliki Kristalli: Pädagogikstudium, Studienaufenthalt in Japan, Studium und Schulung am Priesterseminar Stuttgart. Familienzeit und waldorfpädagogische Tätigkeit. 12 Jahre Dozentin am Waldorferzieherseminar Stuttgart, 2019 Priesterweihe in der Christengemeinschaft.