Hybrid-Vortrag „Historische Grundstücksunterlagen als familienkundliche Quellen - Karten und messen“

Am 15. November 2024 führen wir die Reihe zu Historischen Grundstücksunterlagen als familienkundliche Quellen gemeinsam mit dem Verein für Familienkunde in Baden-Württemberg e.V. fort.

In dem vierten Teil geht es um Karten und messen.

Die historischen Grundstücksunterlagen enthalten Details, die uns die Lebensumstände unserer Vorfahren näherbringen, teilweise auch offene Verwandtschaftsverhältnisse klären können. Zu diesen Lebensumständen gehören auch die Lage und Größe von Grundstücken. Die vorliegende Reihe (I, II, III) wird deshalb mit einer Vorstellung von Karten fortgesetzt, auf welche in Grundstücksunterlagen Bezug genommen wird. Eingegangen wird auch auf die Landesvermessungen sowie Längen- und Flächenmaße, die in Baden und Württemberg gebräuchlich waren und sich ebenfalls in den Grundstücksunterlagen wiederfinden.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung für die Online-Teilnahme ist nicht erforderlich. Der Link wird rechtzeitig auf der Homepage zur Verfügung gestellt.

Für die Teilnahme in Präsenz wird hingegen um Anmeldung gebeten unter Telefon: +49(0)7154/17820-500 oer per E-Mail: gbza@la-bw.de.