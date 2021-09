Hybride Weinprobe

Die Fellbacher Weinbaubetriebe stellen sechs ausgewählte Weine vor! Gemeinsam mit Familie oder Freunden genießen Sie die besten Tropfen der Kappelberg-Stadt, erleben unsere Wengerter und holen sich ein Stück Fellbacher-Herbst-Feeling nach Hause. Es erwartet Sie ein ungezwungener Abend mit detailreichem Wissen und so mancher Anekdote. Für die Teilnehmenden vor Ort sorgen schwäbische Tapas für kulinarische Höhepunkte. Durch den Abend führt Sie Moderatorin Theresa Olkus.

Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen:

3G-Nachweis (geimpft, getestet, genesen)

Kontaktdatennachverfolgung

Medizinische Maske oder FFP2-Maske außer am Sitzplatz

Abstandsgebot zu fremden Personen von 1,50 Metern

Die Sicherheit unserer Gäste ist uns wichtig! Deswegen haben wir ein umfangreiches Schutzkonzept erarbeitet. Die Schutzmaßnahmen passen wir laufend an die aktuelle Situation an. Wenn Sie mehr zur Lage in Fellbach und dem Rems-Murr-Kreis wissen möchten, gehen Sie bitte auf corona.fellbach.de.

Um Wartezeiten vor Ort zu verkürzen, halten Sie bitte Ihr Ticket und Ihren 3G-Nachweis (getestet, geimpft,

genesen) bereit.

Barrierefreiheit

Überall, wo Menschen sich begegnen, treffen unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander. Wir geben uns Mühe, Veranstaltungen so zu organisieren, damit möglichst alle Menschen dabei sein können. Für Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen sehr gerne persönlich zur Verfügung - bitte sprechen Sie uns an!