Hybrider Kongress - Deutscher Schmerzkongress 2020

Der Deutsche Schmerzkongress findet auch in diesem Jahr statt - aufgrund der aktuellen Situation durch die Corona-Pandemie allerdings in einem modifizierten Format.

Über den gesamten Kongresszeitraum vom 21.-24. Oktober 2020 findet der Kongress digital statt. Am Donnerstag, den 22. Oktober 2020 und Freitag, den 23. Oktober 2020 werden zwei Präsenztage stattfinden, an denen jeweils 500 Teilnehmer die Veranstaltung live im Congress Center Rosengarten in Mannheim erleben können.

Hierbei steht die Sicherheit aller Beteiligten an erster Stelle. Das umfangreiche Hygienekonzept, das die m:con für den Rosengarten erarbeitet hat, finden Sie hier. Außerdem möchten wir Sie explizit darauf hinweisen, dass während der Bewegung im Haus eine Mund- und Nasen-Bedeckung getragen werden muss. Auf den Sitzplätzen in den Vortragssälen darf die Mund- und Nasenbedeckung abgenommen werden.