Hybris am Hindukusch - Wie der Westen in Afghanistan scheiterte

Ersatztermin für den 22. Juli 2022.

Nach 9/11 stürzten die USA die Taliban in Kabul. Es war der Auftakt im „Krieg gegen den Terror“. Allein in Afghanistan gab Washington dafür in 20 Jahren mehr als 2.000 Milliarden Dollar aus. Doch jetzt sind die Taliban erneut an der Macht. Wie konnte es soweit kommen? Michael Lüders zieht Bilanz des Desasters am Hindukusch und erklärt, warum der Westen dort scheitern musste.

Anmeldung: www.vhs-heilbronn.de und Tel. 07131 99650.

In Kooperation mit der Osiander'schen Buchhandlung.