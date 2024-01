Hypertonie - Bluthochdruck - Online-Vortrag

Von Bluthochdruck spricht man, wenn der Blutdruck dauerhaft Werte von 140 zu 90mmHg übersteigt. Betroffen sind circa 32% der Erwachsenen in Deutschland. Doch viele wissen noch gar nicht, dass sie betroffen sind - schließlich macht ein chronischer Bluthochdruck kaum Beschwerden. Bluthochdruck ist Risikofaktor Nummer 1 für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zählt zu den häufigsten Volkskrankheiten. In neun von zehn Fällen ist die Ursache des Bluthochdrucks unser moderner Lebensstil. Übergewicht, Adipositas, mangelnder Sport und Bewegung, Alkohol, Rauchen und ein starker Kochsalzkonsum wirken sich negativ aus unseren Blutdruck aus. Des Weiteren zählt auch beruflicher oder privater Stress zu erhöhten Werten. Wie es Ihnen gelingt durch eine geeignete Ernährung und die Anpassung ihres Lebensstils ihren Bluthochdruck zu reduzieren, bzw. wie sie es schaffen, nicht an der Volkskrankheit zu erkranken, erfahren sie in diesem Kurs.