Dass HYPHEN HYPHEN live eine absolute Macht sind, beweisen Ehrungen wie die Auszeichnung "Bühnenoffenbarung des Jahres" im Rahmen des französischen Musikpreises "Victoire de la Musique" 2016.

Mehr als 500 umjubelte Konzerte spielte das französische Trio in den letzten fünf Jahren. Und es werden noch viele weitere folgen! Im Rahmen ihrer Europa-Tour 2020 kündigen HYPHEN HYPHEN drei Konzerte in Deutschland an. In Berlin, Hamburg und Stuttgart bringen Santa, Line und Adam ihre Popsounds zwischen Electro, Synthwave und Disco im März 2020 auf die Bühne.

HYPHEN HYPHEN stammen aus dem französischen Nizza. Dort schloss sich die Band im Rahmen des gemeinsamen Studiums der bildenden Künste zusammen. Das Bestärken zukünftiger Generationen in deren Streben nach uneingeschränkter Gleichberechtigung und sexueller Freiheit ist tief in ihren Songs verwurzelt. HYPHEN HYPHEN setzen sich für die LGBTQ-Community ein und ermutigen Menschen dazu, zu sein wie sie sind. Dabei haben sie eine große Mission: Die Welt mit ihrem alles verbindenden Popsound durch gemeinsame Erlebnisse beim Tanzen, Singen und Feiern zu vereinen. Das Hyphen (zu Deutsch: Bindestrich) haben sich die jungen Musiker dafür als Symbol und Bandnamen ausgesucht. Ihre Musik bezieht Einflüsse vom Groove des R’n’B ebenso wie der Unmittelbarkeit des Pop und der Ekstase des UK House, zu ihren musikalischen Helden zählen so unterschiedliche Namen wie Kanye West, Chopin, Destiny’s Child und B.B. King.