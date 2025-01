mit Bernd Ludwig, Heilpraktiker für Psychotherapie

Kein wissenschaftlich anerkanntes therapeutisches Heilverfahren hat einen so ambivalenten Ruf wie die medizinische Hypnose. Dabei wurde die Hypnotherapie in Deutschland vom „Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie“ bereits im Jahr 2006 als Psychotherapiemethode im Sinne (von § 11) des Psychotherapeutengesetzes anerkannt. Maßgeblich beteiligt an den Bedenken sind Berichte über Showhypnotiseure, die ihre „Opfer“ wie ferngesteuert darstellen und häufig der Lächerlichkeit preisgeben. Die Gründe für die Vorbehalte liegen also auf der Hand: Klienten bzw. Patienten haben Bedenken bis hin zu ganz konkreten Ängsten, dass sie in der Hypnose einem wildfremden Menschen ausgeliefert sind und keinerlei Kontrolle über die Situation haben. Das hat die Konsequenz, dass viele Menschen die Hypnose überhaupt nicht als Heilverfahren in Erwägung ziehen. Und das ist schade; denn: Die medizinische Hypnose kann h bei der Bewältigung von vielen belastenden Lebenssituationen (emotionaler Stress, Burnout) bis hin zu ganz konkreten Krankheitsbildern, wie z.B. Angststörungen. Bernd Ludwig ist Kriminalhauptkommissar (a.D.) und Heilpraktiker für Psychotherapie mit Praxis in Eislingen. Er möchte in seinem Workshop mit den bestehenden Vorurteilen aufräumen und die Hypnotherapie als eine alternative Heilmethode vorstellen. Bitte beachten: Bequeme, wärmende Kleidung tragen. Hypnosen können grundsätzlich im Sitzen oder im Liegen praktiziert werden. Wer bei der Entspannung liegen möchte, sollte sich eine Unterlage, eine Decke und ggf. ein Kissen mitbringen.