Hypnoseshow mit Daniel Zürn

Eine faszinierende Reise in die Tiefen des Unterbewusstseins mit dem Magier und Hypnotiseur Daniel Zürn.

Vergessen Sie die Vorstellung an die Relikte der Bühnenhypnose längst vergangener Tage, als Menschen vorrangig zur Belustigung des anwesenden Publikums mittels Hypnose zur Schau gestellt wurden.

Tauchen Sie stattdessen ein in eine magische Welt des Staunens und der Verwunderung, wenn der Zauberkünstler und Showhypnotiseur Daniel Zürn die Bühne betritt, um dem anwesenden Publikum eine zeitgemäße und respektvolle Show der schier kaum beschreibbaren Art zu präsentieren.

In seiner Abendshow wird das Publikum Zeuge kurzweiliger Hypnose, die es von der ersten Sekunde an in ihren Bann ziehen wird.

Daniel's Show ist eine Hypnose-Show, die fast alle Sinne des Publikums herausfordert und dessen Fantasie beflügelt; ein fesselndes Spektakel voller magischer Augenblicke.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden staunen, wenn Hypnose zu einem Erlebnis wird, das allen Anwesenden noch sehr lange in Erinnerung bleiben wird.

Öffnen Sie die Pforten und schreiten Sie mit Daniel Zürn durch das Tor zum Unbewussten.