Liebe Leute,

es ist einfach nur zum Kotzen. Wir müssen alle unsere verbleibenden Shows im Dezember in das nächste Jahr 2022 verschieben. Es ist echt nicht zu fassen, dass wir, wie schon im März 2020, nur wenige Tage (!) vor der Abfahrt ein weiteres Mal die Reissleine ziehen müssen. Wir haben zusammen mit den Clubs und allen Beteiligten bis zuletzt wirklich alles alles alles versucht, um endlich wieder mit Euch feiern zu können -weil wir es doch alle zusammen so bitter nötig hätten. Es soll einfach nicht sein.Jeden Tag fallen weitere Shows den neuen Verordnungen zum Opfer, wodurch uns leider komplett die Hände gebunden sind. Gleichzeit steigen auch jeden Tag die Infektionszahlen ins Unermessliche, die Corona-Einschläge kommen immer näher, so dass wir trotz 2G und 2G+ Regelungen einfach nicht unbeschwert mit wehenden Fahnen durch das Land fahren und so tun können, als wäre alles wunderbar.Wie Ihr vielleicht herauslesen könnt, sind wir wirklich komplett am Boden zerstört und finden kaum Worte.Aber: —> ALLE SHOWS werden gespielt! Alle! Die neuen Termine für 2022 stehen auch schon fest. Eure bisher gekauften Tickets behalten natürlich weiterhin ihre Gültigkeit.Wir können wirklich nur den Hut vor Euch ziehen und sind unendlich dankbar, dass Ihr weiterhin mit uns auf diese Shows hinfiebert und mit uns wartet, bis die Zeit reif ist, um endlich gemeinsam die Buden abzureissen. Danke dafür. Wir lieben Euch.

Bleibt gesund.Sibbi, Panzer, Max.