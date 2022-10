#TheScriptFamily in mainland Europe… we’re very disappointed to announce that we will be postponing the European leg of our Greatest Hits Tour to November 2022, with new dates on our updated poster. Please note that Hamburg, Munich and Cologne venues have changed. Due to prior commitments, Calum Scott is unable to join us on the rescheduled dates for these shows.

We’re even more disappointed that due to scheduling and venue availability that we will need to cancel the shows in Warsaw, Prague, Vienna, Padova, Hanover, Berlin and Nuremberg. Refunds are available at your point of purchase.

Any dates not mentioned above are still going ahead as planned at this time.

We hope that you understand, and are as excited as we are to see you in November. For the dates we’ve had to cancel, we are equally as excited to reach you again in the not so distant future.

Danny, Mark & Glen x

Greatest Hits Tour 2022

Die irische Pop-Rock-Band THE SCRIPT kommt Anfang 2022 auf Deutschlandtournee. Im Zeitraum vom 22. Februar bis 15. März präsentiert das Trio seine größten Hits live, um am 07. März in Stuttgart im LKA/Longhorn Station zu machen.

Die Geschichte von THE SCRIPT beginnt mit einer Jugendfreundschaft, denn Daniel O‘Donoghue und Mark Sheehan sind schon seit ihrem 12. Lebensjahr unzertrennlich. Ihre musikalische Zusammenarbeit beginnt im Jahre 1996 als Teil der Boyband Mytown. In den frühen 2000ern wirken sie in L.A. als Producer- und Songwriterteam u.a. für Britney Spears, Boyz II Men sowie TLC. 2007 führt es das Duo wieder zurück in ihre Heimat Dublin, dort rekrutieren sie Drummer Glen Power und gründen noch im gleichen Jahr THE SCRIPT.

Bereits 2008 erscheint ihr selbstbetiteltes Debütalbum, das auf Anhieb Platz 1 der britischen Albumcharts erreicht. Die Singles „We Cry“ und „The Man Who Can’t Be Moved“ legen die Grundlage für den künftigen Erfolg der Band. Spätestens vier Jahre danach sind sie durch ihren internationalen Megahit „Hall of Fame“ auch dem letzten Popmuffel ein Begriff. Enthalten auf dem Album „#3“ und garniert mit einem Feature von Black Eyed Peas-Kopf Will.i.am kommt im Sommer 2012 niemand an dem Song vorbei. 2014 schaffen es Daniel, Mark und Glen dann mit „Superheroes“ erneut, alle Bestenlisten zu stürmen. Mit ihrer energetischen, von Rock und Indie inspirierten Art, Geschichten in großformatigen Pop zu verwandeln, füllen sie weltweit die Konzerthäuser und sind eine absolute Größe im internationalen Popgeschäft.

Im Herbst 2021 bringen The Script mit „Tales of The Script“ ein Best-of-Album heraus, das all die großen Hits enthält, die den Iren insgesamt bereits über 9,2 Milliarden Streams, mehr als 12 Millionen verkaufte Alben und beeindruckende 54 Platin- sowie 58 Goldauszeichnungen beschert haben. Auf der Compilation wird mit „I Want It All“ auch ein brandneuer, bisher unveröffentlichter Song zu hören sein.

Um das zu feiern, kehren THE SCRIPT im Februar und März 2022 auch endlich wieder auf Deutschlands Bühnen zurück und werden ihren Fans die Hits nur so um die Ohren hauen. Quelle/Pressetext: SKS Michael Russ GmbH