Ihr charakteristischer “Bagrock”-Sound hat den RED HOT CHILLI PIPERS ein breites Publikum beschert und die Chilli Pipers zu einem globalen Phänomen gemacht.

Die Band bringt Konzertsäle von den USA bis nach China zum Rocken. 2007 und 2010 gewannen sie den „Scots Trad Music Award“ als bester Live-Act.

Raffinierte Cover-Versionen von „We Will Rock You “ von Queen oder “Fix You” von Coldplaysind nur zwei Beispiele, wie gut Rockmelodien mit Dudelsäcken harmonieren. Neben den Rocksongs werden auch traditionelle Stücke wie ““Highland Cathedral” gespielt. Den größten Teil der letzten zehn Jahre haben die RED HOT CHILLI PIPERS damit verbracht, vor weltweit ausverkauften Häusern ihre phänomenale Live-Show zu perfektionieren. Reisen nach Europa und in die USA festigten den Ruf der Band als einen der angesagtesten Live-Acts! Bei den MTV Europe Awards in Glasgow haben die Chilli´s gespielt und Sketches mit Ed Sheeran und David Hasselhof gedreht. Ihre Bühnenshow ist ausgefallen, originell, für eine große Publikumsvielfalt zugänglich, aber auch kulturell sehr wertvoll.

Nach einer erfolgreichen Tour in 2019, werden die RED HOT CHILLI PIPERS mit ihrem Original Scottish-Bag-Rock die deutschen Bühnen auch in 2020 wieder erobern und ihr Publikum davon überzeugen, dass Dudelsäcke und Rockmusik einfach zusammengehören!

2019 ist auch das neue RED HOT CHILLI PIPERS-Studio Album “Fresh Air” erschienen. Das Album ist eine aufregende Kollektion von brandneuen Songs und sorgfältig ausgewählten Coverversionen. Einige der neuen Songs sind mit Gesang, Highlight sind u.a. „Leave the Light On“ gesungen von Tom Walker. ”Hallalujah“ von Leonard Cohen und „Shut Up and Dance“ von der amerikanischen Band Walk the Moon werden von Chris Judge gesungen, dem Leadsänger der Chilli Pipers. Auf der Tour sind die Chillis von die wundervollen Sänger Nicole Caldwell begleitet.

Für die kommende Tour haben die Pipers einige Überraschungen im Gepäck und auch deutschsprachige Hits einstudiert – welcher davon am besten zu ihrem Bagrock passt? Entscheidet auf der Tour im Oktober und November! Eine weitere Überraschung ist die großartige Sängerin Nicole Caldwell, die mit ihrer wunderbaren rockigen Stimme eine Bereicherung für den Bagrock-Sound ist.

Einige Fakten und Zahlen über die RED HOT CHILLI PIPERS:

– Goldene Schallplatte für über 100.000 verkaufte Tonträger ihres ersten Albums “Backrock to the Masses”

– Dreifach Platin für ihr Album und die DVD „Blast Live”

– Live Konzerte bis dato vor über einer Million Menschen

– Zweimal ausgezeichnet als “Best Live Act in Scotland”

– Über 4,5 Millionen Besucher auf Youtube von ihrer viral gegangenen Cover-Version des Avici-Tracks „Wake me up“

– Gewinner der BBC TV Prime Time Talentshow “When Will I be Famous”, moderiert von Graham Norton.

– Nominierung von Big Hearted Scotland für ihre Wohltätigkeitsarbeit

– Auftritte bei BBC-Proms im Hyde Park, T im Park, Wacken Open Air Festival

– Auftritte bei großen Sportveranstaltungen wie dem ABC Olympiastudio und der Rugby-Weltmeisterschaft sowie das Spielen der Nationalhymne beim WM Qualifikationsspiel Schottland gegen Deutschland.