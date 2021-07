× Erweitern Kulturzentrum franz.K

Die Tübinger Punks, seit 2009 als »Hysterese« aktiv, haben nun im Jahr 2021 A.D. ihr viertes Studioalbum veröffentlicht.

Wieder via This Charming Man Records – ein Label, dass besonders bei den Musik-Freaks, -Nerds und -Connaisseuren einen ausgezeichneten Ruf genießt.

Zu ihrem Album-Release haben sie »Catlady« - ebenfalls aus Tübingen – und «Bikini Beach« aus Konstanz eingeladen. Wir freuen uns auf einen kurzweiligen Abend mit den drei Bands und das neue Hysterese Album.

HYSTERESE

»Ich bin seit jeher Fan dieser Band, weil sie diese eigentümliche, stets treibende Melodik innehat, die sich in dem Gitarrenspiel und dem permanenten Doppelgesang von Helen & Moritz manifestiert. Wer findet das nicht gut?

Jetzt stellt Euch mal vor: die Tübinger haben es geschafft, dieses Durcheinander an umherflirrenden Melodien zu destillieren, zu einer Portland-Moll-Pop-Punk-Sorte ganz eigener Prägung! Einfache Akkordfolgen und einfache Gesangslinien mit dem typischen Wumms-Sound, und ich bin bereits nach 30 Sekunden Ultra-Fan und glaube wirklich, dass das hier die besten Hysterese sind, die ich mir vorstellen kann. Eingängig im Sinne der Ramones, moll-betont wie die Wipers, wie generell diese Gitarrenwand oft genug an Greg Sage erinnert, ein Melodieverständnis, das mich an die Descendents und an 80er Popmusik oder guten, alten Hard Rock erinnert, und diese tollen Gesangslinien von Helen Runge, die jetzt deutlicher im Vordergrund steht, was ich mir insgeheim schon immer gewünscht habe. Ab und an meine ich, einen Einfluss von 80er Pop oder Yacht Rock auszumachen, was meinerseits ein Kompliment ist, und ich möchte anschließend wagen zu behaupten, dass innerhalb des nächsten Jahres jeder, mit dem ich persönlich zu tun habe, diese Platte im Schrank stehen haben wird, so wie vor 20 Jahren diese Queerfish-Platte, die jeder kannte und geliebt hat, denn hier geht es um Punk Rock, wie er sein muss: lebendig, rau, einfach und daher überzeugend. Richtig schön freigeschwommen von Erwartungshaltungen. Echt phänomenal. Hört es Euch unbedingt an!« (Tobi Neumann)

https://hysterese.bandcamp.com/

BIKINI BEACH

Die Schulzeit schreibt viele Geschichten von Freundschaft, Liebe und Verzweiflung – und führte auch das Konstanzer Garage-Rock-Trio BIKINI BEACH zusammen. Ausgerechnet ein verlorener Bandcontest verschaffte die nötige Aufmerksamkeit und veranlasste Gitarristen Nils, Drummer Manu und Bassistin Charlotte 2013 schließlich dazu, eine Band zu gründen, die an sich eigentlich gar nichts mit Bikinis zu tun hat. Die Ideologie heißt Lo-Fi, der Sound Garage, »denn da hat die Punkrock-Polizei Hausverbot«, so Nils. Hier werden TY SEGALL, WAVVES und THEE OH SEES gut gefunden und Death By Audio und JPTR FX-Pedal als Heiliger Gral verehrt. Nach ersten Konzerten folgte 2015 die erste selbstbetitelte LP und zwei EPs, 2016 schon der zweite Langspieler Guzzler und 2017 mit The Fatal Consequences Of Masturbation das dritte, dicke Studioalbum – allesamt in Handarbeit im eigenen Garage Love Studio aufgenommen. Irgendwo dazwischen finden vier Touren statt. Nach weit über hundert Konzerten – u.A. mit GURR und CORNERS – steht nun mit Vol.4 schon das vierte, äußerst vielseitige und ausgereifte Studioalbum an: Veröffentlicht auf dem Dresdner Label UNDRESSED Records, sollen auf der anschließenden Albumtour durch Deutschland und Europa wieder Fuzzy Feelings nachhaltig gepredigt werden. Von letzteren wurde für die neue Platte nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt – ansonsten bleibt’s bei dem seit 2013 bewährtem Konzept: Fuzzy-Buzzy-Garage-Punk aus Konstanz.

https://bikinibeach.bandcamp.com/

CATLADY

Catlady sind vier hinreichend ambitionierte Musiker*innen aus Tübingen, spielen in der aktuellen Besetzung seit 3 Jahren etwas zwischen Punk und Pop und lieben schöne aber nicht zu glatte Riffs und Melodien.

https://catladylatcady.bandcamp.com/releases