Hysterikon - Premiere

„Hysterikon“: Willkommen im Supermarkt des Lebens! Neben Nutella, Spaghetti und Spülschwämmchen gibt es hier Träume, Versuchungen, die wahre Liebe und die Ware Liebe, aber auch Menopause und Mitleid, ganz hinten links im Regal. Freuen Sie sich auf skurrile Szenen zwischen den Regalen, in der Gefriertruhe, an der Kasse. Und machen Sie sich bereit für eine knallharte Abrechnung – in einem Stück der Grimme-Preisträgerin Ingrid Lausund, auf die Bühne gebracht vom Göppinger dacapo Theater.