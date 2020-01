I Am Oak

"Man könnte diese blütenzarten, zaghaft vorgetragenen, konsequent entschleunigten Stücke Slowcore-Folk nennen. Oder auch semiakustischen Schlummertrunk" schreibt der Rolling Stone zum aktuellen Album „Osmosis“ von Thijs Kuijken alias I am Oak aus den Niederlanden. Diesmal steht ein kraftvolles Piano im Mittelpunkt, das sich in die dichten Gitarrenteppiche der Utrechter Musiker schmiegt. Darüber, wie gewohnt, die sehr eigene, sehr besondere Stimme von Thijs Kuijken. "Musik für hoffnungslose Romantiker" hat mal jemand zusammenfassend im Netz gepostet und liegt damit gar nicht so verkehrt.

Support: Minor Pieces

Die in Vancouver ansässige Band Minor Pieces ist eine beeindruckende neue Singer-Songwriter-Partnerschaft, die sich aus dem renommierten Sänger und Komponisten Ian William Craig und der Newcomerin Missy Donaldson, einer Sängerin und Multiinstrumentalistin, zusammensetzt. Das Duo behält das texturelle Spiel und den Verfall von Ians Solomaterial zwar bei, kanalisiert es aber stattdessen in den Bereich des greifbaren Songwritings. Es verwendet Gitarren, modifizierte Kassettendecks, Bass und Synthesizer, um hochemotionale Songs mit wunderschön aufeinander abgestimmten Stimmen,die klar im Mittelpunkt stehen, zu untermalen.

in the suburbs ist eine Konzertreihe in Esslingen, die vom Kulturzentrum Dieselstrasse in Zusammenarbeit mit Tante Gerdas Kulturpalast im Frühjahr 2018 ins Leben gerufen wurde. An den genannten Standorten finden von nun an regelmäßig Live-Musikveranstaltungen statt. Präsentiert wird zeitgenössische Populärmusik, die sich die Freiheit nimmt, eigenständig und auch mal unangepasst zu sein – warm welcome in the suburbs.