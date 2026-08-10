I Did It My Way

Ein Mann. Eine Frau. Eine Trennung. Zwei Wege, die sich kreuzen und immer wieder trennen. Und doch: „The Best Is Yet to Come“. Inspiriert von Nina Simone und Frank Sinatra erzählt Regisseur Ivo Van Hove von der Suche nach einer freien Gesellschaft und der Gültigkeit des American Dream. Ausgehend von der Kleinstadt Watertown verhandelt der Abend Freiheit, Toleranz und die Zukunft Amerikas. Im Zusammentreffen von Schauspieler Mark Waschke und Musical-Star Aisata Blackman entsteht ein Musiktheaterabend zwischen Pop, Politik und großer Emotion.