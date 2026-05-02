I Dolci Signori - Die große Nacht der italienischen Welthits

Die Besucher dürfen sich auf eine Auswahl der schönsten italienischen Popsongs der letzten Jahrzehnte freuen, verpackt in ein unterhaltsames und kurzweiliges Bühnenprogramm.

Unvergessliche Hits von Eros Ramazzotti, Zucchero, Adriano Celentano, Al Bano Carrisi, den neapolitanischen Barden Renato Carosone und Cantautori sowie Lucio Dalla dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Die Konzerte von I Dolci Signori entwickeln sich zu großen Partys, bei denen zusammen mit dem Publikum gefeiert, getanzt und gesungen wird – ganz nach dem Motto der Band: „Musica, Passione e Emozioni!“

Das Konzert ist bestuhlt und mit Bewirtung.