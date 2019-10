Nach dem großen internationalen Erfolg seiner „Pocket Symphonies“ ist der Berliner Komponist Sven Helbig jetzt mit seinem Chorwerk „I Eat the Sun and Drink the Rain“ auf Tour – einer Reihe von sehr dunklen, melancholischen Stücken, deren Texte er meist selbst verfasst hat. Helbig beschreibt das Werk selbst als poetische Reise auf der Suche nach Menschlichkeit. Der musikalische Bogen spannt sich vom archaischen „Kyrie eleison“ über Leopardis Gedicht „L’Infinito“ bis hin zur modernen Reflexion über die menschliche Seele als wunderbarer Teil der Natur. Samtener Chorwohlklang trifft auf digitale Klangwelten und A-cappella-Gesang auf des Komponisten pulsierenden Sound.

Begleitet wird das Werk von den hypnotischen Bilder­ welten des isländischen Video-Künstlers Máni M. Sigfússon. Der Chor der Bolschoi Oper Minsk wird geleitet von Wilhelm Keitel, Sven Helbig begleitet live an den Electronics.