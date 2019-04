I flauti virtuosi

Glanzvoller Prunk und virtuose Brillanz stehen im Mittelpunkt dieses Programms, in dem die musikalischen Zentren des barocken Europas bereist werden. Dabei erstrahlt die Blockflöte, eines der am meisten geschätzten Instrumente jener Zeit, in zahlreichen Facetten – von den spritzigen Tiraden der kleinen Fifth Flute bis zu den sonoren Klängen der tiefen Tenorflöte in B.

Daniel Koschitzki und Andrea Ritter, Blockflöte; Ricardo Magnus, Cembalo; Johannes Berger, Barockcello speieln Werke von Pachelbel, Hotteterre, J. S. Bach, Vivaldi, Telemann und anderen. Karten erhalten Sie bei der Tourist-Info am Marktplatz, Tel. 07931/ 57 4815, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder online über Reservix