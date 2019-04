I Giganti Italiani

Nach langer Zeit gibt er endlich wieder ein Konzert in Deutschland: Toto Cutogno!Toto Cutugno führte mit seinen Mega-Hits wie "L'italiano", "Azzurra" oder auch "Insieme" wochenlang die deutschen Charts an.

In keinem guten italienischen Restaurant fehlen seine Sings in den Playlisten - Toto Cutugno ist einer der weltweit erfolgreichsten italienischen Superstars!Für den italienischen Abend in der Porsche Arena Stuttgart bringt Cutugno hochkarätige Unterstützung mit: Ricchi e Poveri werden ebenfalls ihre großen Hits wie "Mammama Maria!" live darbieten.

Stuttgart wird am 31. Mai 2019 für einen Abend italienisch. Gigantisch italienisch!