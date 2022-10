I han Kehrwoch - Herr Schwätzele weiss wo´s langgeht - Tour mit Einkehrschwung

Wenn jemand in Stuttgart weiß, wie man die Hecke in Form und das Trottoir zum Glänzen bekommt, dann ist es er: Herr Schwätzele! Gewissenhaft und mit großer Fachkenntnis führt er Sie durchs Quartier und zeigt Ihnen nicht nur die schönsten Ecken und Hecken Stuttgarts sondern auch die amüsantesten Geschichten dahinter. Denn eines ist sicher: Herr Schwätzele sieht alles und er behält es nicht für sich. Genießen Sie einen außergewöhnlichen Stadtspaziergang durch Stuttgarts Innenstadt mit einem Mann vom Fach, der vieles weiß und noch mehr besser kann. Weshalb Sie auf dieser kurzweiligen Tour nicht nur erfahren werden wie die Bohne ins Bohnenviertel kam sondern auch, was dem Schellenturm seinen klangvollen Namen gab.