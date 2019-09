I Happen To Like New York!

Lesung und Musik mit Christian Brückner, Berlin. Spätestens seit Robert De Niros unvergesslichem Auftritt in Martin Scorseses Taxi Driver hat New York auch jenseits des Atlantiks Kultstatus erreicht. Die Stadt zieht mit ihrer Schönheit an, stößt jedoch mit ihren Schattenseiten auch ab. Verbindet man nun Geschichten über die kaleidoskopartige Vielfalt New Yorks, mit all ihren Reizen und Gegensätzen, mit der markanten Stimme von Robert De Niro, erhält man einen Abend, der einen mitten in den Big Apple zaubert. Christian Brückner, der seit langem die deutsche Stimme des Hollywoodstars ist, liest eine Auswahl an Texten über New York von bekannten Autoren und Künstlern wie z.B. Franz Kafka, Max Frisch und Dorothy Parker und zeigt dabei: Alles, was Sie bisher über New York gehört haben, ist richtig – das Gegenteil auch! Um den New York-Spirit zu vervollständigen wird der Abend durch passende Livemusik gekonnt untermalt.