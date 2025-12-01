Have No Mouth and I Must Scream ist ein Abend über die Lust am Untergang und die Sehnsucht, in der Formlosigkeit zu verschwinden – um in einer anderen Form wieder aufzutauchen.

Die Gruppe form creating formless verwandelt mit Songtexten und Gedichten aus Post Punk und dunkler Romantik den Mainfloor der Kulturinsel Stuttgart in eine Bühne für Bild und Bewegung, Sound und Stimme – eine Deponie des kollektiven Unbehagens.

I Have No Mouth and I Must Scream ist ein Abend über die Lust am Untergang und die Sehnsucht, in der Formlosigkeit zu verschwinden – um in einer anderen Form wieder aufzutauchen.

Was bleibt, wenn die Form zerfällt – und wer schreit dann?