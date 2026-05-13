I Himmelen - Klänge aus höheren Sphären

Europäischer Kultursommer

Pauluskirche Fellbach Bahnhofstraße 88, 70736 Fellbach

Unter dem Motto „I Himmelen“ präsentiert das Fellbacher Vocalensemble im Rahmen des diesjährigen Europäischen Kultursommers eine Auswahl geistlicher Chormusik aus Skandinavien.

Quasi „himmlische“ Motetten von Niels Wilhelm Gade, Fredrik Sixten, Carl Nielsen, Jan Sandström, Knut Nysted u. a. Im Konzert stehen traditionelle romantische und zeitgenössische Kompositionen nebeneinander, die den typisch „nordischen Chorklang“ repräsentieren. Dieser zeichnet sich durch seinen anmutigen, aber auch melancholischen Charakter aus.

Info

Pauluskirche Fellbach, Foto: H.P. Rothmund
Pauluskirche Fellbach Bahnhofstraße 88, 70736 Fellbach
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - I Himmelen - Klänge aus höheren Sphären - 2026-06-28 19:30:00 Google Yahoo Kalender - I Himmelen - Klänge aus höheren Sphären - 2026-06-28 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - I Himmelen - Klänge aus höheren Sphären - 2026-06-28 19:30:00 Outlook iCalendar - I Himmelen - Klänge aus höheren Sphären - 2026-06-28 19:30:00 ical

Tags