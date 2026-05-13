I Himmelen - Klänge aus höheren Sphären

Unter dem Motto „I Himmelen“ präsentiert das Fellbacher Vocalensemble im Rahmen des diesjährigen Europäischen Kultursommers eine Auswahl geistlicher Chormusik aus Skandinavien.

Quasi „himmlische“ Motetten von Niels Wilhelm Gade, Fredrik Sixten, Carl Nielsen, Jan Sandström, Knut Nysted u. a. Im Konzert stehen traditionelle romantische und zeitgenössische Kompositionen nebeneinander, die den typisch „nordischen Chorklang“ repräsentieren. Dieser zeichnet sich durch seinen anmutigen, aber auch melancholischen Charakter aus.