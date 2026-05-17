I Hired a Contract Killer

Henri Boulanger ist ein Pechvogel. Als ihm sein Job fristlos gekündigt wird, sieht er keinen Ausweg mehr und will seinem Leben ein Ende setzen.

Doch selbst der Suizid will ihm nicht gelingen. Der Haken für den Strick, den er bereits um den Hals gelegt hat, reißt aus der Decke, der Tod mit dem Kopf im Gasofen wird von den Stadtwerken boykottiert. Also heuert Henri einen Auftragskiller an, der seinem Leben professionell ein Ende setzen soll. Da Henri Boulanger nichts mehr zu verlieren hat, hat er zum ersten Mal im Leben den Mut, eine Frau anzusprechen – zusätzlich ermutigt durch ein paar Schnäpse. So lernt er die Blumenverkäuferin Margaret kennen und auf einmal scheint das Leben doch irgendwie wieder lebenswert. Wäre da nicht der Auftragskiller, der seinen Teil der Verabredung natürlich einhalten will.

Aki Kaurismäki hat einen feinen Sinn für Verlierer und melancholische Situationen, humorvolle Konstellationen und absurde Wendungen.