I hired a contract killer

Henri Boulanger ist ein Pechvogel. Nach seiner fristlosen Kündigung sieht er keinen Ausweg mehr und will seinem Leben ein Ende setzen – doch selbst das misslingt.

Weder Strick noch Gasofen funktionieren. Also engagiert er einen Auftragskiller.

Beflügelt von Alkohol und neuer Furchtlosigkeit lernt Henri die Blumenverkäuferin Margaret kennen. Plötzlich erscheint das Leben wieder lebenswert – wäre da nicht der Killer.

Aki Kaurismäki erzählt diese Geschichte mit melancholischem Humor und absurden Wendungen.