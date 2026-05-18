Vor 25 Jahren schloss sich in Adelaide eine Gruppe von Freunden zusammen, die damals noch nicht ahnten, dass sie die Heavy-Musik weltweit für immer verändern würden. I Killed The Prom Queen waren nicht nur eine Band, die maßgeblich den Grundstein für den Metalcore-Sound legte, sondern auch eine kulturelle Kraft, die entscheidend für den Erfolg unzähliger nachfolgender Metal- und Hardcore-Bands war. Genre-Giganten wie Parkway Drive und Bring Me The Horizon gehören zu den Bands, die ohne sie nicht die Bands wären, die sie heute sind. Mit ihren drei Alben veränderten Prom Queen nicht nur das Genre – sie definierten es.

Im Jahr 2025 kommen die Gründungsmitglieder – Sänger Michael Crafter, die Gitarristen Jona Weinhofen und Kevin Cameron sowie Schlagzeuger JJ Peters – wieder zusammen, um ihre prägenden Jahre mit einem Set aus dem ersten Jahrzehnt der Bandgeschichte zu feiern. Jamie Hope, die ehemalige Sängerin der Band, wird das musikalische Erbe des verstorbenen Bassisten Sean Kennedy ehren.