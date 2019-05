Nach einer etwas längeren Pause kommt I LOVE BALKAN - Das Original pünktlich zum Sommerbeginn wieder zurück nach Reutlingen!

Der Balkan. Ein Synonym für das Temperamentvolle, das Wilde, das Unwiderstehliche! Balkanpartys sind der Ort wo die schönsten Frauen auf die heißesten Beats treffen und alle mal ganz schnell den Verstand verlieren. Das ist der Balkan, das ist was wir lieben, dass ist das was I LOVE BALKAN verkörpert. Verliere gemeinsam mit uns am 18.05 beim Summer Opening in der Area14 den Verstand und feier zu den besten Balkanbeats💥

Als absolutes Highlight haben wir diesmal für euch einen der bekanntesten Balkan DJs Deutschlands gewinnen können! DJ Miro 🎧 (Kö Club Düsseldorf, Tulum Stuttgart) wird es mit euch bis in die Morgenstunden so richtig krachen lassen.

I LOVE BALKAN - don't miss it!