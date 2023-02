I Love Bandits - The True Story of Etta Place

Freuen Sie sich auf besonder Tanzeinlagen der Balinger Sunshine Dancers, die als Gäste für Lokalkolorit sorgen werden.

Wer zum Teufel ist Etta Place? Die mutige Weggefährtin der legendären Outlaws Butch Cassidy und Sundance Kid. Eine, die aus Liebe selbst zur Banditin wurde. „I LOVE BANDITS“ bringt ihr atemberaubendes Leben auf die Bühne.

Etta Place, gespielt von der grandiosen Kerstin Heiles, steht im Zentrum der unterhaltsamen Country-Western-Revue. Sie zieht Banditen an wie das Licht die Motten. Ihr Verflossener scheint einer der gröberen Sorte gewesen zu sein. Sie packt die Koffer, verlässt ihn und landet in einem abgelegenen Saloon. Dort begegnet sie den charmanten Desperados Butch Cassidy und Sundance Kid. Als Etta auftaucht, ist es um Sundance geschehen. Sundance verliebt sich in sie. Und Etta in ihn. Oder in beide?

„I LOVE BANDITS“ schießt die größten Country & Western-Hits der letzten Jahrzehnte locker aus der Hüfte und trifft damit voll ins Schwarze. Mit den schönsten Hymnen, Krachern und Balladen von Dolly Parton, Kenny Rogers, Willie Nelson, Johnny Cash und Co.

Mal nah am Original, mal von der Live-Band rhythmisch und soundmäßig aufgepeppt, dass die Whiskeygläser auf den Saloon-Tischen scheppern. Ein amüsantes, emotions-geladenes Spektakel.

Damned! Zweifellos der smarteste Country & Western-Raubzug aller Zeiten.

Country & Western straight from the heart!

“Love is a burning thing …“ Country- und Western-Ikone Johnny Cash besang mit Hingabe und unvergleichlichem Timbre das Leid der Liebe. Die ganze Welt hörte dem Man in Black mit Wehmut und Begeisterung zu. Brennend heiße Liebe lodert auch im und am Lagerfeuer der Wildwest-Revue „I LOVE BANDITS“. Hier beschränkt sich der Herzschmerz der Liebenden jedoch nicht auf einen einzelnen Song. Er wird als formidables Brillantfeuerwerk ausgesuchter Country- und Westernhits zelebriert. Schauspiel oder Live-Konzert? Das Publikum bekommt beides. Es darf die Helden auf ihrer munteren musikalischen Zeitreise begleiten. Zurück in den Wilden Westen. Zurück in die Zeit der Zug- und Kutschenüberfälle, der rauchenden Colts und nicht auf den Mund gefallenen Saloon-Sängerinnen. Angespornt von den Saloon-Musikern der Band „The Wild Bunch“ laufen Etta (Kerstin Heiles), Sundance (Hans von Chelius) und Butch (Michael Wilms) zu gesanglicher und darstellerischer Höchstform auf.

Die ultimative Wildwest-Lovestory. Spritzig. Amüsant. Mitreißend.

