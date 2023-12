I LOVE Pop - New Piano Trio

Das renommierte New Piano Trio entschlüsselt die Geheimnisse der PopArt und adelt diese zu klassischer Klaviertrio Kunst. Aus einfachstem musikalischem Material werden starke künstlerische Aussagen, poetische Bilder oder berührende Emotionen.

Rasante Tonfolgen schwirren in aufregenden Rhythmen durch den Raum: Das New Piano Trio hat die Flügel ausgebreitet und entführt in ein ganz neues Klanguniversum. So vibriert die Luft, wenn die drei Virtuosen etwa die Leichtigkeit des Lebens bei einer irischen Hochzeit in Bukarest feiern – Emotionen, Tanzbeine und gute Laune sind nicht mehr zu bremsen. Und sinnlich-berauschend fühlt es sich an, wenn Passacaglia oder Fuge mit ungebärdiger Energie und jugendlichem Hochmut den Weg ins 21. Jahrhundert antreten. Das ist der New Piano Trio Sound: feingliedrig-zart, rhythmisch-virtuos, kraftvoll und weltoffen!

Pianist Alexander Wienand, Geiger Florian Willeitner und Cellist Ivan Turkalj, drei mit allen Wassern gewaschenen Musiker, beweisen mit jedem klingenden Atemzug, dass sie mit enormem musikalischem Wissen am Werk sind. Sie haben die Essenz der Musik, aus der sie schöpfen, verinnerlicht.