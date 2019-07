#Latinbeats sind mittlerweile ein fester Bestandteil in der Stuttgarter Partyszene. Das Besondere an #ILR ist vor allem die Musikauswahl. Reggaeton, Bachata, Merengue, Brazilbeats und Hip-Hop in einer perfekten Mischung sind das Geheimnis dieser leidenschaftlichen Party. Der Freitag ist ein „Muss“ für alle Latinbeats-Fans.

WELCOME DRINK für die ersten 300 Gäste.

Ein „Muss“ für alle Latinbeats-Fans.

GROSSER CLUB: DJ ManU ‚El Comandante‘ & DJ Meyto