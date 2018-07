I LOVE COLLEGE und die SCHRÄGLAGE präsentieren:

☀️☀️☀️ I ❤️ S U M M E R ☀️☀️☀️

Du willst den Sommer genießen, dancen, feiern, Leute und Musik kennen lernen? 😉Dann komm zu *I LOVE SUMMER* in die Schräglage Stuttgart. Eiskalte Drinks werden das Beste dazu beitragen, dass du erfrischt feiern kannst. Außerdem verwandeln wir die Schräglage in einen Club am Beach und servieren euch das sommerliche Specials überhaupt: eiskaltes Wassereis. Also lasst euch überraschen, was wir uns dieses Jahr noch so einfallen lassen. 😁TBA mixen für euch den Sound des Sommer, hot aber ohne Sonnenbrandgefahr. Freut euch also auf eine dope Party mit freshen Vibes.

Definitiv ein Aben für Geist, Körper und Seele, denn es wird LIT.

JOIN & INVITE JUST YOUR BEST FRIENDS! ❤️