conference on pop culture & immersive media, animation and video games culture

Die internationale Konferenz I/P/D [immersion][popculture][distraction] erkundet und erforscht die Schnittstellen von Lebenswelten der Popkultur, Virtueller Realität und Fiktionalität anhand immersiver Medien, Video Games Culture und Film- und Musikmedien. Experten in den genannten Bereichen gewähren in Talks, Keynotes, Panels und Master Classes Ein- und Ausblicke an genau diesen Übergängen zwischen Immersion und Zerstreuung (Distraction). Die Konferenz findet am Samstag, 4. Mai Kuppelsaal des Kunstgebäudes am Schlossplatz in Stuttgart statt.Das Pop-Büro Region Stuttgart kooperiert mit dem Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart (30. April bis 05. Mai 2019) und lotet den Einfluss der Popkultur auf Virtuelle Realitäten, Film und die Video Games Culture aus – an einem der außergewöhnlichsten Orte in Stuttgart: dem Kuppelsaal des Kunstgebäudes am Schlossplatz. Dafür wurden hochkarätige Künstler und Wissenschaftler verpflichtet, die an der Schnittstelle von Popkultur, Virtueller Realität und Fiktionalität arbeiten. Moritz Reichelt alias Moritz R@ und Pyrolator (Kurt Dahlke) von der elektronischen Popband DER PLAN zeigen in einer Master Class, wie durch Game Engines visuelle Welten für musikalische Plattformen entwickelt werden. Conceptual Artist und Physikerin Byrke Lou erklärt die Möglichkeiten von VR, AR, XR für Musiker und das Musik Ecosystem. Netflix und der interaktive Film „Bandersnatch“, ein Hybrid zwischen Film und Computerspiel, stehen im Mittelpunkt des Talks von Filmkomponist und Universitätsdozent Alexis Kirke. Zur anschließenden Podiumsdiskussion diskutieren die Teilnehmer über den Einfluss der Popkultur auf ihre Arbeit. Live Showcases von DER PLAN und REWORK vs. Neo Media Artist Max Hattler runden den Abend ab.

26. Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2019