Mit dem Capitol Ensemble.

Die Musik von Queen auf die Bretter der Capitol Bühne zu bringen. Das nahmen sich die Kreativen des Capitol Teams vor nun schon über fünf Jahren vor. Wie erfolgreich diese Show werden würde ahnte damals noch niemand.

Es ist nicht nur die unverwechselbare Musik der legendären Rockband, die das Publikum nach all diesen Jahren immer noch in die Show strömen lässt, sondern nicht zuletzt auch die Geschichte, die auf der Bühne erzählt wird und die immer noch mitreißt und berührt.

Eine Nacht, eine letzte Nacht wie im Rausch. Liebe, Schmerz, der Wille zum Leben. Große Gefühle, einzigartige Stimmen, ein eigener Chor und eine fantastische Live-Band und „Zuschauerproteste“, die die Absetzung verhindern. Es darf weitergerockt werden.

I want it all – and I want it now!