Iain Matthews – The „how much is enough“-Tour

Nicht nur Folk-Fans sind hingerissen von der Reinheit seiner Stimme und den wunderbaren Songs von IAIN MATTHEWS der selbst nicht mehr sagen kann, ob er jetzt sein 53. oder 54. Album veröffentlicht hat. Rockgeschichte schrieb er mehrmals.

Mitte der 60er Jahre zog der blutjunge Gitarrist und Sänger nach London – und wurde Gründungsmitglied der wohl wichtigsten Folk-Rock-Band Englands FAIRPORT CONVENTION. Schon damals war seine außergewöhnliche Stimme auffallend. Nach 3 Alben verließ er die Mutterband und gründete MATTHEWS SOUTHERN COMFORT, die mit ihrer Version von Joni Mitchells „Woodstock“ einen Nr.-1-Hit in England landen konnten. Kurz darauf gründete er die hervorragende Gruppe PLAINSONG, die immer wieder reaktiviert wurde, u.a. mit Julian Dawson. Und jetzt ist IAIN MATTHEWS zurück – weil er nie weg war. Soeben erschien ein neues Solo-Album „How much is enough“: und wieder begeistert der Songpoet mit zeitlosen schönen Songs und seiner kristallklaren Stimme.