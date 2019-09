Ian Paice feat. Purpendicular

Ian Paice ist der legendäre Schlagzeuger von Deep Purple und aktuell das einzig verbliebene Gründungsmitglied von Deep Purple. Jetzt kommt er mit der Band Purpendicular auf Tour um seine Best-Of-Classic-Deep-Purple-Show auf die Bühne zu bringen. Am Dienstag, 5. November, präsentieren Ian Paice und Purpendicular um 20 Uhr in Mosbach in der Alten Mälzerei Deep Purple-Klassiker wie „Smoke on the Water“ oder „Child in Time“.

Ian Paice zählt zweifellos zu den besten und einflussreichsten Schlagzeugern, den die Rockmusik hervorbrachte. Mit Deep Purple erlangte der Brite weltweiten Ruhm und entfaltete sein großartiges Talent in Songs wie „Space Truckin‘“, „Mandrake Root“ oder „The Mule“. Am 29. Juni 1948 erblickte Ian Paice im englischen Nottingham das Licht der Welt. Seine Sein erstes Schlagzeug bekam er von seinem Vater im Alter von 15 Jahren – der Beginn einer großen Karriere. Er hatte niemals richtigen Unterricht, sondern brachte sich seine Fähigkeiten im Alleingang bei, indem er Songs seiner Idole aus dem Radio nachspielte. Während einer Italien-Tour seiner Band „The Maze“ lernte er Ritchie Blackmore kennen und bewarb sich wenig später zusammen mit Rod Evans für die neugegründete Band Deep Purple. Sein Engagement bei Deep Purple dauert bis heute an. Während mittlerweile alle Bandmitglieder von Deep Purple gewechselt haben, ist Ian Paice der Band stets erhalten geblieben. Zwischendurch spielte er bei Whitesnake (1979 bis 1981) und Gary Moore (1982) sowie bei Soloprojekten von Bernie Marsden und jon Lord.

Purpendicular benannten sich nach dem 15. Studioalbum von Deep Purple. Die Band, die von Ian Paice und Joe Lynn Turner sogar als „beste Deep Purple Tribute Band der Welt” bezeichnet wurde, besitzt die Fähigkeit, die einzigartige Magie von Deep Purple, die für den Erfolg der legendären Rockband verantwortlich ist, bei jedem Auftritt live zu vermitteln. Selbst Ritchie Blackmore sagt „Purpendicular ist eine exzellente Band“ und Roger Glover meinte nach seiner Performance mit Purpendicular in Basel 2012 „Sie klingen frisch und es ist eine große Freude mit ihnen zu spielen“. Deshalb spielten auf dem ersten Album „tHis is the tHing“ neben Ian Paice als weitere Gäste auch Steve Morse, Don Airey, Roger Glover und Neil Murray mit. Auf dem aktuellen Album „Venus to Volcanus” gibt sich wiederum Ian Paice die Ehre am Schlagzeug. Als weiterer Gast ist der ehemalige Rainbow Keyboarder Tony Carey zu hören. Das Album schaffte es bis in die Top 20 der Deutschen Metal-Rock-Charts.

Bei Ian Paice feat. Purpendicular ist der Deep Purple-Drummer live und ganz nah in Clubatmosphäre zu erleben. Da wird keine Videoleinwand benötigt, denn Ian Paice wird nur wenige Meter vom Publikum entfernt über zwei Stunden seine einzigartige Spielweise aufführen. Zu hören gibt es Deep Purple Klassiker wie „Child In Time“, „Black Night“, „Smoke On The Water“, „Woman From Tokyo“ und „Hush“.