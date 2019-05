Ibanez-Bühl-Quintett

Die Jazz-Geschichte kennt nicht wenige Bands in Quintett-Besetzung mit zwei Tenorsaxophonisten. Man denke beispielsweise an so spektakuläre Formationen wie jene von Johnny Griffin und Eddie „Lockjaw“ Davis oder, in jüngerer Zeit, von Grant Stewart und Eric Alexander.

Genauso wie bei diesen und anderen Quintetten mit zwei Tenorsaxophonisten finden sich auch bei Thomas Ibanez und dem aktuellen Landes-Jazzpreisträger Alexander Bühl sehr unterschiedliche, einander aber ergänzende Klang- und Ausdruckswelten. Inspiriert durch legen-däre Aufnahmen wie „Tough Tenor“ (Griffin/Davis) oder „Reeds and Deeds“ (Stewart/Alexander) spielt das Quintett einige Standards dieser Aufnahmen unter Zugabe ihrer eigenen Auffassung. Hinzu kommen eigene Kompositionen, die die Qualitäten des jeweiligen Solisten in den Vordergrund stellen. Alle Arrangements zeigen den sehr eigenen Klang der Gruppe und einen perfekten Zusammenhalt bei sehr unterschiedlichen Stilrichtungen des aktuellen Jazz.