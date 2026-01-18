Der Roman "Ich wollte leben wie die Götter". Was in Deutschland aus meinen afrikanischen träumen wurde" ist 2014 beim Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen.

Eine spannende autobiografische Erzählung, die davon handelt, wie sich ein Mensch aus Mosambik das Leben in Europa vorstellte, was er dafür tat, seine Träume zu realisieren und welche Erfahrungen er letztendlich im "Land der Götter" machte.

Ibraimo Alberto wird 1963 in Mosambik auf der Farm eines portugiesischen Großgrundbesitzers geboren. Das Recht, die Schule zu besuchen, muss er sich erkämpfen. Erst 1975, nach fast 500 Jahren portugiesischer Kollonialherrschaft, wird das Land unabhängig. Ibraimo kommt 1981 als Vertragsarbeiter in die DDR. Er träumt davon, ein Sportstudium zu absolvieren. Stattdessen wird er im VEB Fleischkombinat Berlin zum Fleischer ausgebildet.

Ibraimo Alberto beginnt gleich nach seiner Ankunft in Ostberlin mit dem Boxtraining. Später nimmt er an mehreren Wettkämpfen in der DDR und im Ausland teil. 1990 zieht er von Berlin nach Schwedt und boxt für PCK Schwedt zehn Jahre lang in der Bundesliga. Er macht eine Ausbildung zum Sozialarbeiter. In Schwedt ist Alberto mehrere Jahre Stadtverordneter und Ausländerbeauftragter. 2011 verlässt er die Stadt aufgrund andauernder rassistischter Angriffe auf ihn und seine Familie heute lebt er in Berlin.