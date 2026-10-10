Ich bau dir ein Haus, kleiner Igel

Ein Igel streunt durch Hannahs und Pauls Garten. Wie aufregend! Die Kinder wollen ganz viel über das kleine Stacheltier und seine Lebensweise wissen: Was frisst der Igel am liebsten?

Dürfen sie ihn füttern – und wenn ja, womit? Was macht er im Herbst und im Winter? Bei dieser Lesung begleiten wir mit den Kindern den Igel durch das Jahr und lernen ihn dabei nicht nur besser kennen, sondern auch wie man ihm helfen kann. Denn das ist nötig, steht der Igel doch seit kurzem auf der Roten Liste der bedrohten Tiere.Bärbel Oftring erkundete schon als Kind die Naturlandschaften rund um ihren Heimatort. Ihre Liebe zu Tieren und der Natur bewog sie, nach dem Abitur Biologie zu studieren. Über 150 Sachbücher für Kinder und Erwachsene sind inzwischen erschienen. Seit vielen Jahren bringt sie die Natur in Schulen und Bibliotheken. Dabei ist ihr wichtig, dass die Kinder sich auf das Abenteuer Natur einlassen und dabei ihre ganz eigenen Entdeckungen machen können. Bärbel Oftring lebt mit ihrer Familie in Böblingen.

Schulklassen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.