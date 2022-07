Dr. Jürgen Brater Ich bin alt, ich darf das

Was ist das Schönste am Alter?

Endlich Zeit zu haben, das zu tun, was man schon längst hätte tun sollen! Wenn sich Jürgen Brater mit seinen Freunden im Stammlokal trifft und sie über das Leben im Unruhestand sinieren, fällt ihnen dazu einen Menge ein: etwa eine alte Freundschaft wiederzubeleben, sich endlich bei jemanden zu bedanken, der das mehr als verdient hat, oder einen nervigen Typen endlich in die Wüste zu schicken. Wenn nicht jetzt wann dann? Und vor allem nicht mehr jeden Mist mitzumachen: Handywahn, Denglisch, Gendern? Das im Juli neu erschienene Buch des Aalener Autors und Mediziniers Dr. Jürgen Brater erhält in kurzweilig-humorigen Episoden von den wundervollen Freiheiten des Seniorendaseins. Der Autor stellt sein Buch persönlich im Literatur-Treff vor.