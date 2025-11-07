Ich bin Bulgare?!

Theater / Comedy / Musik

bis

Theaterschiff Heilbronn Obere Neckarstraße, 74076 Heilbronn

In ihrem Solo verwebt Vidina Popov, Ensemblemitglied am Maxim Gorki Theater in Berlin, Interviews, Dokumentationen und Begegnungen zu einer rasant-unterhaltsamen Untersuchung des Konzepts "Heimat".

Sie fragt nach ihrem Verlust, den damit verbundenen Klischees und den Erfahrungen bei der Ankunft in einem neuen Raum. Mit bissigem Humor zeigt sie auf, wie trügerisch Annahmen über andere und sich selbst sein können, und entlarvt gängige Mechanismen. Die Facetten, die sie dabei aufruft, reichen von der jungen Romnja, die in Wien zum Superstar werden will, über den Intellektuellen, der erst in Österreich den Stolz auf die alte Heimat entdeckt, bis hin zu einem Erzähler, der zwischen den Welten hin- und herspringt. Eine One Woman Show im Mix zwischen Theater und Stand-up. Mit Live-Musik und viel Balkan Soul. Hoppa! Mit Vidina Popov und Mark Badur (Live-Musik)

Weitere Infos auf www.theaterschiff-heilbronn.com/ich-bin-bulgare

Info

7-kontakt.jpg

http://www.theaterschiff-heilbronn.com/assets/images/7-kontakt.jpg

Theaterschiff Heilbronn Obere Neckarstraße, 74076 Heilbronn
Theater & Bühne
bis
Google Kalender - Ich bin Bulgare?! - 2025-11-07 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Ich bin Bulgare?! - 2025-11-07 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Ich bin Bulgare?! - 2025-11-07 20:00:00 Outlook iCalendar - Ich bin Bulgare?! - 2025-11-07 20:00:00 ical
bis
Google Kalender - Ich bin Bulgare?! - 2025-11-08 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Ich bin Bulgare?! - 2025-11-08 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Ich bin Bulgare?! - 2025-11-08 20:00:00 Outlook iCalendar - Ich bin Bulgare?! - 2025-11-08 20:00:00 ical

Tags