In ihrem Solo verwebt Vidina Popov, Ensemblemitglied am Maxim Gorki Theater in Berlin, Interviews, Dokumentationen und Begegnungen zu einer rasant-unterhaltsamen Untersuchung des Konzepts "Heimat".

Sie fragt nach ihrem Verlust, den damit verbundenen Klischees und den Erfahrungen bei der Ankunft in einem neuen Raum. Mit bissigem Humor zeigt sie auf, wie trügerisch Annahmen über andere und sich selbst sein können, und entlarvt gängige Mechanismen. Die Facetten, die sie dabei aufruft, reichen von der jungen Romnja, die in Wien zum Superstar werden will, über den Intellektuellen, der erst in Österreich den Stolz auf die alte Heimat entdeckt, bis hin zu einem Erzähler, der zwischen den Welten hin- und herspringt. Eine One Woman Show im Mix zwischen Theater und Stand-up. Mit Live-Musik und viel Balkan Soul. Hoppa! Mit Vidina Popov und Mark Badur (Live-Musik)

Weitere Infos auf www.theaterschiff-heilbronn.com/ich-bin-bulgare