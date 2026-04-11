Ich bin ein Gehirn, Watson. - Der Rest von mir ist nur ein Anhängsel

Als Sherlock Holmes 1893 den literarischen Tod starb, gab es wütende Proteste von seinen zahlreichen Fans. Schließlich lenkte Sir Arthur Conan Doyle ein und erweckte den Meisterdetektiven aus der Baker Street 221b wieder zum Leben.

Noch über hundert Jahre später kennt jeder Sherlock Holmes. Weit weniger bekannt ist der geistige Vater des berühmten Detektivs. Dabei war das Leben des britischen Autors und Arztes mindestens so abenteuerlich wie die Kriminalfälle seines meisterhaften Ermittlers.

Durch diesen Abend voller Indizien und Erkenntnisse führt Sie die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Nina Piorr. Mit detektivischem Gespür beleuchtet sie die Schnittstelle zwischen historischer Realität und fiktionalem Mythos.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.